Мартин Брандъл посочи предимството на Макларън пред Верстапен

Макларън все още има предимство пред Макс Верстапен и Ред Бул в битката за световната титла във Формула 1. Това е мнението на бившия пилот и настоящ тв анализатор Мартин Брандъл.

След лятната пауза Макс намали сериозно аванса на лидера Оскар Пиастри – от 104 точки преднината на австралиеца се сви на 40, а до края на сезона остават пет кръга, в които ще има и два спринта. Пилотите на Макларън нямат победа в последните 4 кръга, но Брандъл очаква, че предстоящите трасета ще са подходящи за MCL38 на Пиастри и Ландо Норис.

„В последните пет състезания Верстапен спечели 119 точки от 133 възможни – написа в колонката си за Sky Sport Брандъл. – С това темпо Макс ще вземе титлата, но на някои от предстоящите писти ще се върнем към обичайното силно представяне на Макларън. Но няма съмнение, че в момента Ред Бул разполага с по-добрия автомобил и Макс е в пикова форма.“

Според Брандъл обаче решаващо за битката ще е това, че и двамата пилоти на Макларън са редовно в челото, докато Макс се бори сам, тъй като съотборникът му Юки Цунода обикновено е доста по-назад в класирането.

„Предимството на Макларън е, че битката е двама срещу един – обясни Брандъл. – Но в Макларън ще трябва да изиграят много добре този коз във всяко едно състезание оттук до края на сезона в Абу Даби.

„Макс не харесва спринтовете, но тези уикенди пасват отлично на таланта и увереността му, а поредицата сесии след единствената свободна тренировка имат кумулативен ефект. За другите е като да изостанеш в колоездачна колона, после е трудно да се върнеш в челото.“

