Пирели продължава с експериментите и в Мексико

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели продължава с по-смелия избор на гуми за последните състезания от сезона, като за старта в Мексико Сити компанията отново залага на модели през стъпка.

В Мексико изборът ще е с една стъпка по-меки сликове в сравнение с Остин – С2 ще са твърдите, С45 – средно твърдите и С5 – меките.

От Пирели обясниха, че сликовете С2 са „изключително консервативен избор, доста по-бавни в сравнение с другите два модела, като освен това осигуряват и по-малко сцепление.“

Идеята зад избора на по-меките модели С4 и С5 е да се провокират отборите към стратегии с повече спирания в бокса заради износването им. Тимовете пак ще искат да приложат стратегия с един бокс, ако няма кола за сигурност, но ще рискуват да бъдат догонени от тези, които са направили два бокса и ще имат по-добри гуми в края на състезанието.

