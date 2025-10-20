Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

Треньорът на Виляреал Марселино Гарсия Торал обеща, че отборът ще изпита едновременно наслада и страдание при домакинския мач срещу Манчестър Сити в Шампионската лига във вторник, съобщи Ройтерс.

Тимът загуби от Тотнъм с 0:1 и стигна до равенство срещу Ювентус - 2:2, в досегашните си срещи.

"Очакваме да бъде много трудно, точно както срещу Ювентус. Играем срещу бивш европейски шампион и трябва да бъдем щастливи, защото само можем да спечелим от това", каза Марселино на пресконференцита си.

"Сега ще се наслаждаваме и ще страдаме. Искаме да растем, тези мачове са опит, от който се учим. Трябва да използваме шанса пред нашите фенове и да постигнем добър резултат", добави специалистът.

"Няма да се откажем от нашия стил, но винаги има нюанси. Играем срещу отбор, за който притежанието на топката е ключово и трябва да се защитава добре", смята той.

"Длъжни сме да покажем характер и да контролираме мача, като взимаме правилните решения през цялото време", каза още Марселино.

"Всички зцнаем, че победата е много важна и трябва да се борим за това. Но и трябва да знаем, че ще бъде много трудно и това изисква от нас да изиграем най-добрия си мач", завърши Марселино.

Снимки: Gettyimages