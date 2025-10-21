Шефът на Заубер: Зак Браун се извини на Хюлкенберг и на мен

Тим шефът на Заубер Джонатан Уитли потвърди, че главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун се е извинил на него, както и лично на Нико Хюлкенберг на стартовата решетка в Остин за това, че след спринта обвини германския пилот, че е виновен за инцидента, при който на старта отпаднаха Ландо Норис и Оскар Пиастри.

„Зак ми прати извиненията си, а след това лично се извини и на Нико – обясни Уитли пред австралийския сайт Speedcafe. – Във Формула 1 има много страст и когато видиш, че и двете ти коли отпадат в първия завой, то лесно можеш да решиш, че някой друг е виновен.

Zak Brown retracted his criticism of Nico Hulkenberg after the Piastri-Norris incident in the sprint, and even shook Hulk’s hand before the #USGP. pic.twitter.com/YwhYhPI0z8 — Motorsport (@Motorsport) October 19, 2025

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

„Зак реагира по-разгорещено, но аз го познавам отдавна и знам, че той държи на чистите състезания.“

Стюардите определиха случката на първия завой на спринта в Остин като състезателен инцидент и нямаше наказани.

В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages