Шефът на Заубер: Зак Браун се извини на Хюлкенберг и на мен

Тим шефът на Заубер Джонатан Уитли потвърди, че главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун се е извинил на него, както и лично на Нико Хюлкенберг на стартовата решетка в Остин за това, че след спринта обвини германския пилот, че е виновен за инцидента, при който на старта отпаднаха Ландо Норис и Оскар Пиастри.
„Зак ми прати извиненията си, а след това лично се извини и на Нико – обясни Уитли пред австралийския сайт Speedcafe. – Във Формула 1 има много страст и когато видиш, че и двете ти коли отпадат в първия завой, то лесно можеш да решиш, че някой друг е виновен.
„Зак реагира по-разгорещено, но аз го познавам отдавна и знам, че той държи на чистите състезания.“
Стюардите определиха случката на първия завой на спринта в Остин като състезателен инцидент и нямаше наказани.
Снимки: Gettyimages