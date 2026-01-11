Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера дебютира този уикенд в състезанията с едноместни болиди в Нова Зеландия във Формула Регионал Океания. Вчера Кале записа две надпревари с класиране близо до топ 10, а днес отпадна от основната надпревара на пистата "Хамптън Даунс Моторспорт Парк". В ранното неделно състезание Кале стартира 18-и и завърши 13-и.
Рованпера стартира девети в дългата надпревара, но още в първите метри той загуби едно място, а не след дълго състезанието за финландеца приключи. Рованпера водеше битка за позиция със Себастиан Мансън, когато колите им се докоснаха.
Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди
Повторенията показаха, че Мансън е избутал Рованпера извън пистата с висока скорост. В инцидента участвахах общо четирима пилоти, сред които и звездата от Суперкарс Райън Ууд. Състезанието беше спряно с червен флаг, а след рестарта победата взе познатият ни от Формула 3 Уго Угочукву.
Въпреки че дебютният уикенд на Рованпера завърши с голямо разочарование, имаше и положителни моменти от представянето му в първите сесии. В хода на уикенда той значително намали разликата в обиколките си спрямо лидерите, което е силен индикатор за потенциала му и в състезанията с едноместни болиди.
Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия
В неделната квалификация Рованпера записа девето време. В този момент изоставането му от най-бързия пилот беше намалено до около половин секунда.
Кампанията на Рованпера в шампионата продължава още следващия уикенд на пистата "Таупо Моторспорт Парк". Сезонът във Формула Регионал Океания включва 4 поредни състезателни уикенда с общо 15 състезания.