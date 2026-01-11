Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера дебютира този уикенд в състезанията с едноместни болиди в Нова Зеландия във Формула Регионал Океания. Вчера Кале записа две надпревари с класиране близо до топ 10, а днес отпадна от основната надпревара на пистата "Хамптън Даунс Моторспорт Парк". В ранното неделно състезание Кале стартира 18-и и завърши 13-и.

Рованпера стартира девети в дългата надпревара, но още в първите метри той загуби едно място, а не след дълго състезанието за финландеца приключи. Рованпера водеше битка за позиция със Себастиан Мансън, когато колите им се докоснаха.

Kalle ROVANPERA esta corriendo sus primeras carreras en formula este 2026 pero NO ARRANCO MUY BIEN EL AÑO...



Kalle participo de este choque durante la largada de la Race 2 en la Formula Regional Oceanía pic.twitter.com/E2zBvH8BMI — diego (@DiegoteSimracer) January 11, 2026

Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди

Повторенията показаха, че Мансън е избутал Рованпера извън пистата с висока скорост. В инцидента участвахах общо четирима пилоти, сред които и звездата от Суперкарс Райън Ууд. Състезанието беше спряно с червен флаг, а след рестарта победата взе познатият ни от Формула 3 Уго Угочукву.

Въпреки че дебютният уикенд на Рованпера завърши с голямо разочарование, имаше и положителни моменти от представянето му в първите сесии. В хода на уикенда той значително намали разликата в обиколките си спрямо лидерите, което е силен индикатор за потенциала му и в състезанията с едноместни болиди.

Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия

В неделната квалификация Рованпера записа девето време. В този момент изоставането му от най-бързия пилот беше намалено до около половин секунда.

Кампанията на Рованпера в шампионата продължава още следващия уикенд на пистата "Таупо Моторспорт Парк". Сезонът във Формула Регионал Океания включва 4 поредни състезателни уикенда с общо 15 състезания.

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2