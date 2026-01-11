Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

  • 11 яну 2026 | 20:44
  • 224
  • 0
Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера дебютира този уикенд в състезанията с едноместни болиди в Нова Зеландия във Формула Регионал Океания. Вчера Кале записа две надпревари с класиране близо до топ 10, а днес отпадна от основната надпревара на пистата "Хамптън Даунс Моторспорт Парк". В ранното неделно състезание Кале стартира 18-и и завърши 13-и.

Рованпера стартира девети в дългата надпревара, но още в първите метри той загуби едно място, а не след дълго състезанието за финландеца приключи. Рованпера водеше битка за позиция със Себастиан Мансън, когато колите им се докоснаха.

Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди
Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди

Повторенията показаха, че Мансън е избутал Рованпера извън пистата с висока скорост. В инцидента участвахах общо четирима пилоти, сред които и звездата от Суперкарс Райън Ууд. Състезанието беше спряно с червен флаг, а след рестарта победата взе познатият ни от Формула 3 Уго Угочукву.

Въпреки че дебютният уикенд на Рованпера завърши с голямо разочарование, имаше и положителни моменти от представянето му в първите сесии. В хода на уикенда той значително намали разликата в обиколките си спрямо лидерите, което е силен индикатор за потенциала му и в състезанията с едноместни болиди.

Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия
Кале Рованпера с първи тренировки в Нова Зеландия

В неделната квалификация Рованпера записа девето време. В този момент изоставането му от най-бързия пилот беше намалено до около половин секунда.

Кампанията на Рованпера в шампионата продължава още следващия уикенд на пистата "Таупо Моторспорт Парк". Сезонът във Формула Регионал Океания включва 4 поредни състезателни уикенда с общо 15 състезания.

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2
Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

  • 11 яну 2026 | 19:05
  • 461
  • 0
Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

  • 11 яну 2026 | 18:37
  • 600
  • 0
Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

Хил: Норис може да вземе още три-четири титли

  • 11 яну 2026 | 17:43
  • 560
  • 0
Макс Биаджи: Вече няма писта, която да плаши Априлия

Макс Биаджи: Вече няма писта, която да плаши Априлия

  • 11 яну 2026 | 17:05
  • 474
  • 0
Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

  • 11 яну 2026 | 15:46
  • 613
  • 0
В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

В Ред Бул имат план да се борят срещу по-мощните мотори

  • 11 яну 2026 | 15:39
  • 1015
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

Барселона 0:0 Реал Мадрид, опасен удар на Рафиня, пропуск на Винисиус

  • 11 яну 2026 | 21:05
  • 6978
  • 23
Интер - Наполи (съставите)

Интер - Наполи (съставите)

  • 11 яну 2026 | 21:12
  • 950
  • 1
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 45076
  • 46
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 26411
  • 23
Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

Ман Юнайтед изпусна и последния си шанс за трофей, Брайтън триумфира на "Олд Трафорд" във ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 20:25
  • 13232
  • 33
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 19119
  • 28