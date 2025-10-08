Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

  • 8 окт 2025 | 18:58
  • 111
  • 0
Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

След месеци на спекулации днес Ягуар най-после потвърди, че за британския тим във Формула Е ще кара Антонио Феликс да Коща, който се раздели с Порше. Португалецът заема мястото на Ник Касиди и ще си партнира с Мич Еванс.

След три години в Порше, в средата на септември стана ясно, че Да Коща напуска германския тим, с който постигна някои успехи във Формула Е, но пък преживя и най-големите си разочарования, особено що се отнася до начина, по който германците управляваха пилотите си.

Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC
Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC

Според различни източници в Порше са имали опцията да задържат Да Коща за още един сезон, но от тима са решили да му дадат той да избере какво да прави и Антонио е решил, че иска да си тръгне.

Така Да Коща остава заводски пилот и ще работи с Ягуар за развитието на колата и задвижването от 4-ото поколение болиди във Формула Е, които ще дебютират в края на 2026 за сезон 13 в историята на шампионата.

Касиди записа първи успех като пилот на Ягуар
Касиди записа първи успех като пилот на Ягуар

Португалецът спечели титлата във Формула Е в сезон 2019-2020, като победи в пет от последните 6 състезания, проведени на летище Темпелхоф в Германия – това беше цената да се провеждат състезания в края на коронавирус пандемията. Тогава Да Коща кара за DS, но не успя да защити титлата си в следващата кампания.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

  • 8 окт 2025 | 15:54
  • 823
  • 0
Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

  • 8 окт 2025 | 14:56
  • 2370
  • 0
Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

  • 8 окт 2025 | 14:42
  • 330
  • 0
Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

  • 8 окт 2025 | 14:18
  • 337
  • 0
Хамилтън с уникално постижение в Гран При на Сингапур

Хамилтън с уникално постижение в Гран При на Сингапур

  • 8 окт 2025 | 14:01
  • 949
  • 0
Маркес: Целта ми е да се върна преди края на сезона

Маркес: Целта ми е да се върна преди края на сезона

  • 8 окт 2025 | 13:20
  • 1078
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 13962
  • 27
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 20813
  • 41
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 6042
  • 9
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 11179
  • 30
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 39732
  • 55
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 21031
  • 31