Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

След месеци на спекулации днес Ягуар най-после потвърди, че за британския тим във Формула Е ще кара Антонио Феликс да Коща, който се раздели с Порше. Португалецът заема мястото на Ник Касиди и ще си партнира с Мич Еванс.

След три години в Порше, в средата на септември стана ясно, че Да Коща напуска германския тим, с който постигна някои успехи във Формула Е, но пък преживя и най-големите си разочарования, особено що се отнася до начина, по който германците управляваха пилотите си.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@afelixdacosta will drive for @JaguarRacing in Season 12 — Formula E (@FIAFormulaE) October 8, 2025

Според различни източници в Порше са имали опцията да задържат Да Коща за още един сезон, но от тима са решили да му дадат той да избере какво да прави и Антонио е решил, че иска да си тръгне.

Така Да Коща остава заводски пилот и ще работи с Ягуар за развитието на колата и задвижването от 4-ото поколение болиди във Формула Е, които ще дебютират в края на 2026 за сезон 13 в историята на шампионата.

Португалецът спечели титлата във Формула Е в сезон 2019-2020, като победи в пет от последните 6 състезания, проведени на летище Темпелхоф в Германия – това беше цената да се провеждат състезания в края на коронавирус пандемията. Тогава Да Коща кара за DS, но не успя да защити титлата си в следващата кампания.