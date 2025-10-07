Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC

Порше ще прекрати заводското си участие в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и „24 часа на Льо Ман“, като това означава, че ще се изтегли от клас Хиперкар.

Порше спечели световната титла в WEC през 2024 с Кевин Естр, Лорънс Вантоор и Андре Лотерер, а днес съобщи за изтеглянето си от WEC и потвърди, че ще остане в американския шампионат за издръжливост IMSA.

В Щатите програмата ще продължи да се изпълнява от тима на Роджър Пенске и това ще е една от двете заводски програми на Порше през 2026, като другата е участието на марката във Формула Е.

„Много съжаляваме за това, но заради настоящите обстоятелства, ние няма да продължим ангажимента си в WEC след настоящия сезон“, заяви членът на борда на директорите на Порше Михаел Щайнер, който отговаря и за състезателните програми на компанията.

Зад „настоящите обстоятелства“ се предполага, че се крият настоящите финансови трудности на марката, която отчита спад на продажбите в Щатите заради митата на Доналд Тръмп и намаленото търсене в Китай. През юли главният изпълнителен директор на компанията Оливър Блуме обяви, че до 2029 година ще има намаляване на заетите в Порше с 10%, като прогнозата му е, че продажбите на марката ще стигнат 250 000 бройки. За сравнение, през 2024 Порше отчете над 300 000 продажби.

Моторспорт шефът на Порше Томас Лауденбах заяви през септември, че решенията за бъдещето на LMDh програмата на марката няма да бъдат базирани само на финансови причини. Той обаче изрази недоволството си от развитието на WEC, като коментира, че заради формулата за баланс на представянето в шампионата има „много резултати, които са под въпрос“.

От Порше допълниха, че компанията остава „ангажирана“ с клиентските състезателни програми, които са в GT надпреварите, тъй като едва ли ще се намери частен тим, който да може да използва прототипа 963 LMDh.

