Победител в Льо Ман ще кара за Ферари в първата тренировка в Мексико

Победителят в „24-те часа на Льо Ман“ с Ферари през 2024 година Антонио Фуоко ще кара за отбора на Черните кончета в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити в края на седмицата.

Италианецът ще заеме мястото на Люис Хамилтън, който все още не е пропускал сесии през сезон 2025. Седемкратният шампион ще трябва да пропусна още една петъчна тренировка до края на годината, а това почти сигурно ще се случи в последния кръг в Абу Даби.

Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

Фуоко е част от Ферари вече дълги години, но до момента не е участвал в официална сесия във Формула 1, а само в тестове. Италианецът е сред титулярите на Скудерията в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където има две победи в Hypercar, включително в Льо Ман през миналата година.

Снимки: Gettyimages