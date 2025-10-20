Загърбен от Чаби Алонсо се разсърди, че пак остана на пейката

Изпадналият в немилост в Реал Мадрид Ендрик не сдържа нервите си, след като и този път не записа участие за тима на Чаби Алонсо. В неделя вечер 19-годишният бразилец беше на пейката при успеха с 1:0 над Хетафе в мач от Ла Лига. През второто полувреме той беше пратен да загрява заедно с още няколко от резервите, но после му беше казано да си седне обратно на мястото на пейката, защото треньорът избра да вкара на терена други състезатели.
Ендрик се разсърди и изрита една от наредените до игрището бутилки с вода. После той седна, но по лицето му си личеше, че е крайно недоволен.
Нападателят няма дори минута за Реал този сезон, а за последно беше на терена с екипа на “белите” на 18 май.