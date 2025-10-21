Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 5822
  • 1

Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) са представили документи, които показват, че нямат задължения към персонала и НАП. Това означава, че двата тима ще успеят да спасят лиценза си и няма да бъдат извадени от efbet и Втора лига.

Припомняме, че след обявяването на новината от БФС, че Спартак (Варна) може да бъде изваден от родния елит, “соколите” организираха благотворителна кампания “Аз съм Спартак”. Тя има за цел да спаси клуба от фалит, като само за няколко дни бяха събрани над 300 000 лева от фенове и дарители.

Спартак (Варна) събра 300 000 лева: Имаме все повече причини да вярваме!
Спартак (Варна) събра 300 000 лева: Имаме все повече причини да вярваме!

Изпълнителният директор на Пирин Светослав Дяков пък обяви още след становището на БФС, че феновете не трябва да се притесняват, тъй като отборът ще продължи участието си във Втора лига. Шефовете на “орлетата” са реагирали веднага и проблемът е бил решен още тогава.

Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град
Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

В крайна сметка и двата тима успяха да спасят лиценза си и няма да бъдат извадени от родните турнири.

Ето какво пишат от БФС:

Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране. 

Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок.

