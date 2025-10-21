Популярни
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg"
Илиян Филипов също се включи в спасението на Спартак (Варна)

  • 21 окт 2025 | 13:19
  • 1156
  • 2

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов също се включи в кампанията за спасяването на Спартак (Варна). Бизнесменът дари 5000 лева и призова хората, които обичат футбола, да помогнат на “соколите”.

Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи
Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

Ето какво пишат от Спартак:

Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на „ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна!

“Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.

Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя.”

Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив!

