Илиян Филипов също се включи в спасението на Спартак (Варна)

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов също се включи в кампанията за спасяването на Спартак (Варна). Бизнесменът дари 5000 лева и призова хората, които обичат футбола, да помогнат на “соколите”.

Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

Ето какво пишат от Спартак:

Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на „ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна!

“Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство.

Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя.”

Изказваме искрени благодарности към г-н Филипов за протегнатата към нас ръка в този труден момент и за отправения призив!