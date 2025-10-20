Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) събра 300 000 лева: Имаме все повече причини да вярваме!

Спартак (Варна) събра 300 000 лева: Имаме все повече причини да вярваме!

  • 20 окт 2025 | 19:03
  • 539
  • 1

Спартак (Варна) обяви, че са събрани 300 000 лева от кампанията “Аз съм Спартак”. Припомняме, че лицензът на “соколите” виси на косъм и те трябва да се изплатят до утре към НАП, ако искат да продължат участието си в efbet Лига.

Защитник на Спартак (Варна) ще премине през медицински преглед
Защитник на Спартак (Варна) ще премине през медицински преглед

Ето какво пишат от клуба:

300 000 лева!

Без думи...

Не можем да намерим думи, с които да опишем как ни кара да се чувстваме това число! Благодарим Ви! Поклон пред всички вас!

Леко изпреварваме поредността в обработката на даренията и публикуването на индивидуалните благодарствени публикации, но държахме да ви споделим за постигането на 30% от първоначално обявената сума, което се случи току-що. Крайната цел вече не изглежда толкова недостижима, само още малко над два пъти това, което сме събрали дотук.

Ние можем, соколи! Изглежда все по-реалистично, просто не трябва да спираме с усилията да разказваме нашата история и да привличаме нови поддръжници - сред нашите приятели, партньори и контакти. Дори напротив - все повече причини имаме да удвоим, утроим и т.н. своите усилия! Имаме все повече причини да вярваме! А след вярата следва и борбата! Тя ще бъде докрай!

Изказваме искрени благодарности както към всички синьо-бели сърца, така и към всички привърженици на други футболни клубове, спортни деятели, общественици и добри хора, които не остават безразлични към нашата кауза и ни подкрепят!

Информация как може да участвате в кампанията ще намерите в първия коментар.

Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без контузени в ЦСКА

Без контузени в ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 15:24
  • 856
  • 0
Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

  • 20 окт 2025 | 13:25
  • 884
  • 6
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 19489
  • 2
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 23052
  • 29
Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

  • 20 окт 2025 | 11:58
  • 3073
  • 2
Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 18030
  • 47
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде чак след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде чак след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 23
  • 0
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 10435
  • 8
11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 20 окт 2025 | 18:57
  • 2789
  • 3
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 11746
  • 10
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 23052
  • 29
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 24610
  • 17