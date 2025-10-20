Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

  • 20 окт 2025 | 20:06
  • 1364
  • 6

Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов се отказа от възнагражденията си, които Спартак (Варна) му дължи. За това се похвалиха лично “соколите” в социалните мрежи. Трите хикса е бивш шеф на ДЮШ на варненци, като няколко двубоя води и мъжкия тим. Той е опростил на Спартак над 5000 лева.

Спартак (Варна) събра 300 000 лева: Имаме все повече причини да вярваме!
Спартак (Варна) събра 300 000 лева: Имаме все повече причини да вярваме!

Ето какво пишат от Септември:

В хода на кампанията се свързаха с нас и хора, които оказват своята подкрепа по различни начини. Сред тях е Иван Цветанов, бивш шеф на ДЮШ на Спартак Варна, а няколко двубоя води и мъжкия тим! Той е един от служителите, които спечелиха уважението на синьо-бялата общност по време на своя престой в клуба!

Съпричастен с нашата кауза, Иван Цветанов се отказа от възнагражденията, които са му дължими от страна на клуба! Опростената сума е над 5000лв.

Изключително мъжка постъпка, за която му благодарим от сърце!

