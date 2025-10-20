Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 8666
  • 21

Димитър Димитров-Херо е новият треньор на Ботев (Пловдив), обявиха "канарчетата" чрез страницата си във "Фейсбук". Специалистът обаче ще поеме своите функции на 17 ноември 2025 година.

"Официално изявление от ПФК Ботев Пловдив

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Димитър Димитров – Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода.

Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб", се казва в изявлението на пловдивчани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без контузени в ЦСКА

Без контузени в ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 15:24
  • 981
  • 1
Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

Улица ще носи името на легендата Сашо Паргов

  • 20 окт 2025 | 13:25
  • 979
  • 6
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 19849
  • 2
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 25592
  • 34
Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

Бивш шеф на БФС с важна роля на Мондиала за младежи

  • 20 окт 2025 | 11:58
  • 3188
  • 2
Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

Цветомир Найденов: Не лягам никога, затова не си приличаме с Левски

  • 20 окт 2025 | 11:09
  • 18928
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:1 Монтана, Вълшебния мустак вкара и напусна контузен

Берое 1:1 Монтана, Вълшебния мустак вкара и напусна контузен

  • 20 окт 2025 | 21:00
  • 9833
  • 7
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 16846
  • 15
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 16320
  • 18
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 25592
  • 34
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 27537
  • 20