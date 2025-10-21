Илиян Филипов уволнил над 100 човека от Ботев (Пловдив)

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е освободил над 100 души от клуба в последните три месеца. До лятото е имало 178 служителя на щат, а сега са останали едва 71, твърди "Тема спорт". "Жълто-черните" са преценили, че това е сериозно разхищение на средства и излишно раздуване.

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

След тази чистка, в клуба ежедневно идвали писма за запори - за дължими суми на хора от предишното ръководство, към футболисти, агенти и прочие. Илиян Филипов вече няколко пъти коментира причините, довели до запор на сметки на Ботев в следствие на предишното ръководство.