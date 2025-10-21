Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Илиян Филипов уволнил над 100 човека от Ботев (Пловдив)

Илиян Филипов уволнил над 100 човека от Ботев (Пловдив)

  • 21 окт 2025 | 09:21
  • 639
  • 0
Илиян Филипов уволнил над 100 човека от Ботев (Пловдив)

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е освободил над 100 души от клуба в последните три месеца. До лятото е имало 178 служителя на щат, а сега са останали едва 71, твърди "Тема спорт". "Жълто-черните" са преценили, че това е сериозно разхищение на средства и излишно раздуване.

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец
Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

След тази чистка, в клуба ежедневно идвали писма за запори - за дължими суми на хора от предишното ръководство, към футболисти, агенти и прочие. Илиян Филипов вече няколко пъти коментира причините, довели до запор на сметки на Ботев в следствие на предишното ръководство.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

  • 20 окт 2025 | 22:12
  • 1788
  • 0
Сагерас: Ще направим всичко възможно Салидо да е готов за двубоя с ЦСКА

Сагерас: Ще направим всичко възможно Салидо да е готов за двубоя с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 22:09
  • 1644
  • 1
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 27544
  • 19
Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

Фратрия се залепи на точка зад Дунав след труден домакински успех

  • 20 окт 2025 | 20:31
  • 3357
  • 3
Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

Треньорът на Ботев (Пловдив) се отказа от възнагражденията, които Спартак (Варна) му дължи

  • 20 окт 2025 | 20:06
  • 3702
  • 9
Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 20 окт 2025 | 20:01
  • 3425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

Фантастичен Алекс Николов с 30 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина на старта

  • 20 окт 2025 | 23:34
  • 26658
  • 9
Шампионската лига се завръща ударно

Шампионската лига се завръща ударно

  • 21 окт 2025 | 05:01
  • 5553
  • 2
Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

Летящият Арсенал срещу непримиримия Атлетико Мадрид в грандиозен сблъсък в ШЛ

  • 21 окт 2025 | 06:32
  • 2202
  • 3
Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

Манчестър Сити с коварно гостуване на Виляреал

  • 21 окт 2025 | 05:55
  • 1641
  • 0
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
  • 3018
  • 7
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 27544
  • 19