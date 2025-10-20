Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Николай Стоянов: Ще работим върху грешките си

Николай Стоянов: Ще работим върху грешките си

  • 20 окт 2025 | 22:49
  • 93
  • 0

Баскетболистът на Черно море Николай Стоянов бе разочарован от загубата с 84:96 от Рилски спортист в Самоков. Той призна, че тимът му е направил някои грешки, с които е помогнал на съперника да стигне до успеха, но допълни, че ще работят за тяхното отстраняване занапред.

"За мен днес бяхме за пръв път в този състав, в такава ситуация. Имаше епизоди в мача, в които те успяха да вземат инициативата, но ние успявахме да се върнем и дори да поведем. Не успяхме обаче да затвърдим тези епизоди по време на срещата. Затова накрая се случи така, че просто в първия момент, в който те успяха да направят по-голям рън, се възползваха от това и успяха да затворят мача с по-голяма разлика. Съжалявам, че точно в края на мача се отвори тази разлика в резултата, но сезонът е дълъг, ще работим върху грешките, които допуснахме. Имаше добри неща, но имаше и лоши. Трябва да подобрим лошите, ако искаме да ставаме все по-добър отбор", заяви Стоянов.

Той коментира и предстоящия мач с Академик Бултекс в неделя във Варна.

"Срещата в неделя сме домакини, така че очакванията са да вземем срещата. Надявам се всичко да е наред през седмицата. Ще работим върху това, което допуснахме като грешки. Знаем си къде са ни пробойните, ще опитаме да си подобряваме и в неделя да излезем победители", допълни баскетболистът.

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"
Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

Накрая той се обърна и към феновете на "моряците".

"Съжалявам, че днес не успяхме да ги зарадваме с победа, за да влязат с настроение в залата в неделя. Ще опитаме да се реваншираме по най-добрия начин в първия момент, в който можем", завърши Стоянов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Футбол свят

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

Треньорът на Виляреал: Ще се наслаждаваме и страдаме срещу Ман Сити

  • 20 окт 2025 | 21:43
  • 389
  • 0
Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

Киву отписа Тюрам за сблъсъка между Наполи и Интер

  • 20 окт 2025 | 21:40
  • 1716
  • 0
Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

Херманщат с Антони Иванов допусна трета поредна загуба

  • 20 окт 2025 | 21:21
  • 338
  • 0
Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

  • 20 окт 2025 | 21:07
  • 2889
  • 2
Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

Гуардиола: Усещам, че с всеки мач ставаме все по-добри

  • 20 окт 2025 | 20:49
  • 2597
  • 0
Защитник на Евертън ще се подложи на операция

Защитник на Евертън ще се подложи на операция

  • 20 окт 2025 | 20:25
  • 1372
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

Официално: Херо е новият треньор на Ботев (Пд), "канарчетата" казаха защо ще дойде след месец

  • 20 окт 2025 | 19:54
  • 14463
  • 31
Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

Берое и Монтана не успяха да се победят, "заралии" дадоха свидна жертва преди битката с ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 21:54
  • 18153
  • 9
Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

  • 20 окт 2025 | 19:30
  • 21313
  • 16
Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

Стефан Ботев се срещна с агента на Карлос Насар - разговорите са положителни

  • 20 окт 2025 | 17:23
  • 19611
  • 20
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 27856
  • 51
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 30006
  • 21