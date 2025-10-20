Николай Стоянов: Ще работим върху грешките си

Баскетболистът на Черно море Николай Стоянов бе разочарован от загубата с 84:96 от Рилски спортист в Самоков. Той призна, че тимът му е направил някои грешки, с които е помогнал на съперника да стигне до успеха, но допълни, че ще работят за тяхното отстраняване занапред.

"За мен днес бяхме за пръв път в този състав, в такава ситуация. Имаше епизоди в мача, в които те успяха да вземат инициативата, но ние успявахме да се върнем и дори да поведем. Не успяхме обаче да затвърдим тези епизоди по време на срещата. Затова накрая се случи така, че просто в първия момент, в който те успяха да направят по-голям рън, се възползваха от това и успяха да затворят мача с по-голяма разлика. Съжалявам, че точно в края на мача се отвори тази разлика в резултата, но сезонът е дълъг, ще работим върху грешките, които допуснахме. Имаше добри неща, но имаше и лоши. Трябва да подобрим лошите, ако искаме да ставаме все по-добър отбор", заяви Стоянов.

Той коментира и предстоящия мач с Академик Бултекс в неделя във Варна.

"Срещата в неделя сме домакини, така че очакванията са да вземем срещата. Надявам се всичко да е наред през седмицата. Ще работим върху това, което допуснахме като грешки. Знаем си къде са ни пробойните, ще опитаме да си подобряваме и в неделя да излезем победители", допълни баскетболистът.

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

Накрая той се обърна и към феновете на "моряците".

"Съжалявам, че днес не успяхме да ги зарадваме с победа, за да влязат с настроение в залата в неделя. Ще опитаме да се реваншираме по най-добрия начин в първия момент, в който можем", завърши Стоянов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg