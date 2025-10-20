Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

  • 20 окт 2025 | 21:42
  • 8177
  • 5

Рилски спортист спечели с 96-84 дербито с Черно море Тича от третия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а преди срещата в "Арена СамЕлион" се случи нещо невиждано до този момент на баскетболен мач. На таблото в залата не се появиха имената на двата отбора, а се стигна до странна ситуация.

От страна на домакините бяха изписани имената на баскетболистите на Любомир Киров, а имената на "моряците" бяха заменени от различни видове риба (което можете да видите в снимката по-долу).

Sportal.bg потърси коментар от двамата треньори Любомир Киров и Васил Евтимов, които можете да видите в нашите видеа!

