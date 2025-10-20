Любо Киров: Който е направил това с имената, ще си поеме последствията

Треньорът на Рилски спортист Любомир Киров сподели мнението си за мача с Чено море 96:84. Според него тимът му е спечелил заради по-умната си игра, както в защита, така и в нападение.

"Смятам, че използвахме по-умно нашето нападение в последната част. Бяхме доста агресивни, а Черно море натрупа бързи фаулове. След това успяхме да изконтролираме мача с добро нападение срещу тяхната защита. И, разбира се, бяхме по-умни при нашата защита. Играхме агресивно, но не сме правили глупави фаулове, за да влизаме в бонус рано", заяви Киров.

След това той коментира скандалът с изписването на имената на играчите на гостите с названия на риби.

"Това ми го показа треньорът на Черно море Васил Евтимов. Не знам за какво става въпрос - ще разбера. Не трябва така да се случват нещата. Това е баскетбол - губиш-печелиш, трябва да има феърплей между нас, между клубовете, между треньорите, за да могат нещата да вървят напред. Но това, което се е случило, ще разберем кой го е направил и ще си поеме последствията", допълни наставникът.

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

Той говори и за предстоящия сблъсък с Люблин във ФИБА Къп.

"Първо се надявам да се възстановим. Тази седмица сме като отбор от Евролигата, с три мача за седмица. Не са свикнали момчетата да играят по този начин. Най-важното е да се възстановим, утре имаме едно видео и лека тренировка. Излизаме да играем срещу вицешампиона на Полша. Това е отбор, съставен от доста американци. Те са доста атлетични, идват от здрава лига, няма да ни е лесно със сигурност. Надявам се да покажем отборен баскетбол и дано спечелим. Но първо се надявам да се въстановим, защото днес имаше играчи, които играха много време", завърши Киров.

Снимки: Sportal.bg