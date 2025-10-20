Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Супердерби в Самоков затваря третия кръг от Sesame НБЛ

Супердерби в Самоков затваря третия кръг от Sesame НБЛ

  • 20 окт 2025 | 15:45
  • 378
  • 0
Супердерби в Самоков затваря третия кръг от Sesame НБЛ

Отборите на Рилски спортист и Черно море Тича се изправят един срещу друг в супермач за край на третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е от 19:15 часа в "Арена СамЕлион", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

В състава на домакините отново няма да присъства Чавдар Костов, който се възстановява от контузия в ръката.

До този момент и двата отбора са с две победи в сметката си, като самоковци се наложиха над Левски и Миньор, а "моряците" победиха Локомотив Пловдив и Ботев Враца.

Срещата ще бъде повторение от спора за Суперкупата в Самоков в края на миналия месец, който Черно море спечли с 84-66.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Автобусен шофьор загина по време на безредици след баскетболен мач в Италия

Автобусен шофьор загина по време на безредици след баскетболен мач в Италия

  • 20 окт 2025 | 12:51
  • 3028
  • 0
Берое се наложи над Академик Бултекс 99

Берое се наложи над Академик Бултекс 99

  • 19 окт 2025 | 20:33
  • 1527
  • 3
Спартак Плевен нанесе първа загуба на Балкан

Спартак Плевен нанесе първа загуба на Балкан

  • 19 окт 2025 | 20:20
  • 1847
  • 1
Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

  • 19 окт 2025 | 18:08
  • 5135
  • 1
Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

  • 19 окт 2025 | 11:05
  • 1017
  • 0
Локомотив Пловдив разби Шумен за първа победа в Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив разби Шумен за първа победа в Sesame НБЛ

  • 18 окт 2025 | 19:50
  • 5051
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

  • 20 окт 2025 | 16:26
  • 551
  • 0
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 15948
  • 20
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 13333
  • 1
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 24107
  • 62
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 17644
  • 7
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7928
  • 5