Супердерби в Самоков затваря третия кръг от Sesame НБЛ

Отборите на Рилски спортист и Черно море Тича се изправят един срещу друг в супермач за край на третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е от 19:15 часа в "Арена СамЕлион", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

В състава на домакините отново няма да присъства Чавдар Костов, който се възстановява от контузия в ръката.

До този момент и двата отбора са с две победи в сметката си, като самоковци се наложиха над Левски и Миньор, а "моряците" победиха Локомотив Пловдив и Ботев Враца.

Срещата ще бъде повторение от спора за Суперкупата в Самоков в края на миналия месец, който Черно море спечли с 84-66.