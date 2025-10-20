Васил Евтимов: Това, което направиха от Рилски спортист, бе доста некоректно

Треньорът на Черно море Васил Евтимов не бе доволен след загубата от Рилски спортист с 84:96 в Самоков. Той бе разочарован както от играта на своя отбор, така и от некоректното отношение от страна на домакините, които явно в опит да се пошегуват, бяха изписали на таблото вместо имената на неговите играчи, имена на риби.

"Според мен моят рибен отбор, защото днес всички играчи имаха прякори с риби, да започнем от Сома - той не беше в играта, не беше концентриран в самото начало, затова на полувремето трябваше да го надвикам. Да му махна някоя люспа, за да може да се събуди и да започне да играе. Другата риба беше Каракудата. Той направи много грешки, малко повече, отколкото трябваше. Нормално, когато много плуваш, да се изморяваш. Тази риба се измори...", започна Евтимов.

Играчите на Черно море бяха представени като риби в "Арена СамЕлион"

"Да оставим шегите настрана, макар това, което направиха да бе доста некоректно. От 35 години играя баскетбол и сега съм треньор, и за пръв път виждам такова нещо. Казах на господин Георгиев и на Любо Киров след мача, че това, не знам кой го е направил, но не отговаря на имиджа на този клуб. Аз съм много против това. Това ми е шеста година в България, имал съм страхотни битки срещу Рилски спортист, но никога не съм си позволил да обидя някого. Казах му, че това не е ОК, защото баскетболът си е баскетбол и трябва да има спортсмеско уважение между нас. Те твърдят, че не знаят кой го е направил, но залата е хубава, с камери навсякъде и с малко проучване бих искал да разбера кой го е написал това. Искам просто да знам за себе си. Но нека оставим това настрана", допълни специалистът.

Рилски спортист спечели дербито в Самоков

След това той сподели мнението си за случилото се на терена и от какво не е доволен от своя тим.

"Относно мача, днес те ни надбориха. Това е една от причините да ни победят. Имаха 13 борби повече от нас. Всичко тръгна още от първото полувреме, когато те имаха 21 борби, а ние - само 10. Даже и второто полувреме взимат две борби повече от нас. Просто високите играчи, тримата чужденци, още не знаят какво е да играят за Биг Вас и за мен колко е важна борбата. Но съвсем скоро ще го разберат. Рано или късно това трябваше да се случи, за да разберат колко важна е борбата, когато играят за мен като треньор. Аз не гарантирам, че всеки мач ще печелим, но това е един от малкото мачове през годината, когато някой ще ни надбори по този начин. Днес Рилски бяха по-добри от нас, със сигурност. Техните високи играчи играха по-добре от мача за Суперкупата, и точките от втори шанс са много повече от тях, отколкото за Варна - те са 17 на 4. Това в съвременния баскетбол е страшно много. Днес ги оставихме и тези точки от втори шанси ни изиграха лоша шега", каза още наставникът.

