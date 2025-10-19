Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

Наставникът на Ювентус Игор Тудор се подразни на думите на анализаторите в студиото на DAZN относно защитната игра на тима при загубата с 0:2 от Комо и призна, че винаги е притеснен относно оставането си на треньорската скамейка на тима.

“Не знам какъв мач са гледали господата, направили този анализ. Искахме да натискаме напред и да пресираме, като в някои случаи дори го направихме добре. Не сме стояли отзад в нашето наказателно поле, както твърдят. Това беше тежък мач срещу добре ръководен тим. Получихме гол от статично положение, който не бива да допускаме. Първото полувреме беше равностойно, като и двата отбора имаха добри моменти. През втората част обаче имаше много спирания на играта с нарушения и други прекъсвания, а след втория гол мачът на практика приключи.

Опитахме се да реагираме чрез двама нападатели, но не се получи. Няма как да играеш с двама нападатели и две крила - кой би защитавал? Не мисля, че някой играе така. Вярваме, че защитата с четирима е това, което подхожда на тима в момента. Разбира се, когато печелиш, това изглежда перфектно, но когато губиш, хората казват, че е грешно. Според мен обаче това беше правилното решение.

В атака направихме някои неща различно, но ни липсваха финалните пас и докосване. На няколко пъти стигахме наказателното поле. В последните 15 минути имаше смисъл да се опитаме да играем с двама нападатели, но срещу Комо трябва доста да тичаш, а само с Франсиско Консейсао и Кенан Йълдъз в халфовата линия не е лесно да покриваш пространствата. Опитахме и с Жоао Марио и Филип Костич по фланговете, но просто не се получи.

Винаги се притеснявам за треньорския ми пост - това е част от живота на един наставник. Дали печелиш, губиш, или завършваш наравно, винаги има за какво да се притесняваш. Какво можем да направим по-добре? Това ще го обсъдим в съблекалнята”, коментира Тудор след шестия пореден мач на Ювентус без победа във всички турнири. Междувременно, вече се появиха първите слухове, че хърватинът може да бъде заменен от бившия треньор на Монца и Фиорентина Рафаеле Паладино.

