Фабрегас се възмути от думи на Тудор, а треньорът на Ювентус не се трогна

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас изрази възмущението си от изказване на своя колега Игор Тудор по време на пресконференцията му преди победата на “бианкоадзурите” с 2:0 над Ювентус. Тогава наставникът на “Старата госпожа” похвали днешния си съперник, но и намекна, че младият специалист реди селекцията на тима, което не се хареса на испанеца.

Тудор: Ако не печелиш в Юве, можеш да говориш каквото си искаш, но продължаваш да грешиш

“Казвам това с уважение към г-н Тудор, който в събота ме нарече “треньора на Комо”. Той е един страхотен специалист, а Ювентус е огромен клуб. Тудор каза, че ние сме пример и че аз селектирам всички привлечени играчи, но може би не са му обяснили цялата история както трябва… Той винаги трябва да печели в Ювентус, докато ние не сме длъжни, тъй като сме различни”, заяви легендарният халф след успеха на неговия тим. Затова хърватина също беше потърсен за коментар, но омаловажи ситуацията. “Не знам какво е казал Фабрегас. Той може да говори каквото си поиска. Това са негови неща, а аз говоря за моите”, каза той.

Фабрегас също така говори относно своите офанзивни играчи: головата суша на Алваро Мората, забавеното завръщане на Асане Диао и младата звезда Нико Пас. “Мората направи точно това, което исках за него. Един нападател се оценява според неговите голове, но аз не го правя. Той трябва да бележи заради себе си, не заради мен, като показва именно това, заради което го взехме в Комо. Липсата на Диао беше принудителна, защото все още не е тренирал с тима, а е аут от шест-седем месеца. Неговата значимост е разбираема, но е чудесно, че тимът побеждава и без него. Ще се опитаме да го върнем обратно със спокойствие, като той ще поднови отборни тренировки във вторник. Нико е шампион, като съм много спокоен за него и бъдещето му. Той може да стигне докъдето си иска, ако продължава с тези глад и скромност. Талантът и физиката са налице”, обясни треньорът на Комо.

Снимки: Gettyimages