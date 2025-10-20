В Болоня се надяват тяхната звезда да играе за Италия на Мондиал 2026

Популярни
  • 20 окт 2025 | 14:33
Спортният директор на Болоня Марко Ди Вайо засипа с похвали звездата на отбора Рикардо Орсолини и му пожела участие на Мондиал 2026 с Италия.

"Орсолини е олицетворение на духа на отбора. Вчера той влезе в игра за 20-25 минути и веднага направи разликата. Много сме доволни от него, трябва да продължава така. След края на сезона има Световно първенство и той може да попадне в състава на “Скуадра адзура”. Ако получи повиквателна, това ще бъде мечта и за клуба”, коментира Ди Вайо при връчването на наградите "Скопиньо", където бе отличен за Мениджър на годината.

Крилото влезе като резерва при гостуването на Каляри и вкара втория гол за Болоня за победата с 2:0.

