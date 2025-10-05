Популярни
Болоня се развихри срещу 10 от Пиза
  5 окт 2025 | 17:55
Отборът на Болоня записа убедителен успех с 4:0 при домакинството си на Пиза в двубой от шестия кръг на Серия "А". За състава на Винченцо Италиано това беше трети пореден шампионатен мач без загуба, докато новакът остана без победа в италианския елит.

Голеадата на домакините започна в 24-тата минута, когато Николо Камбиаги беше точен след асистенция на Тайс Далинга. В 36-ата минута дойде ключовият момент в мача, тъй като новоизлюпеният италиански национал задмина Идриса Туре в борба за топката, а халф-бекът на гостите го повали пред наказателното поле и така получи директен червен картон. При последвалия пряк свободен удар пък Никола Моро удвои преднината на своя тим. Още в 40-ата минута тя нарасна още повече, след като Камбиаги намери с пас в наказателното поле Рикардо Орсолини, който със своя изстрел прати топката в противниковата мрежа. През втората част „рособлу“ продължиха изцяло до доминират, но стигнаха само до още един гол, който дойде в 53-тата минута след далечен шут на Йенс Одгор.

Така Болоня се изстреля на седмото място в класирането с актив от 10 пункта, докато Пиза се закотви на последната 20-а позиция със своите 2 точки.

Снимки: Gettyimages

