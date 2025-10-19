Болоня надви Каляри за първия си успех като гост

Отборът на Болоня записа първата си победа като гост през този сезон, след като спечели с 2:0 срещу Каляри в двубоя помежду им от седмия кръг на Серия "А". Така “рособлу” продължиха подема си в италианския елит, изразяващ се в четири поредни мача без загуба (три успеха и едно реми).

Сардинци първи пратиха топката в мрежата в 26-ата минута, когато точен беше Матиа Феличи, но веднага беше маркирана засада на съотборника му Мишел Адопо. Гостите, които доминираха преди почивката, се възползваха от това и на свой ред отбелязаха редовен гол. Това стана в 31-вата минута, когато при центриране от корнер Йенс Одгор с глава отклони топката за Емил Холм, който протегна крак и с волето си я добута във вратата. Второто полувреме беше по-равностойно, но отново само Болоня стигна до попадение, след като в 80-ата минута звездата на тима Рикардо Орсолини се разписа със страхотен далечен шут. Пет минути по-късно главният съдия даде дузпа за състава на Винченцо Италиано за нарушение на Майкъл Фолоруншо срещу Емил Холм, но след преглед с ВАР правилно коригира решението си и така резултатът се запази.

С тази победа Болоня събра 13 точки в актива си и се изкачи на четвъртото място в класирането, където Каляри е на 11-ата позиция със своите 8 пункта.

Снимки: Gettyimages