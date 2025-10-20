Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие, който се бори за девета световна титла обясни, че няма особено желание да пътува за Саудитска Арабия, където ще е финалът на сезона в WRC.

Саудитска Арабия инвестира сериозни средства, за да привлече стартове от всички големи шампионати, като вече има състезания от Формула 1, Формула Е, там се провежда рали “Дакар”, а в края на ноември ще има и надпревара от WRC.

ФИА и промоутърите на отделните шампионати са постоянно критикувани, че заради парите на саудитците, те участват активно в изпирането на имиджа на страната, която има сериозен проблем със спазването на човешките права.

“Не знам нищо за новото рали в Саудитска Арабия, защото не искаме да ходим там. Но може би ще трябва”, заяви Ожие след финала на рали “Централна Европа”.

Френският пилот на Тойота загуби лидерството в WRC в рали “Централна Европа”, като след победата на Кале Рованпера вчера, Елфин Еванс се върна на върха на класирането, а Ожие и Рованпера са на 13 точки зад него.

“Става все по-интересно, но не можех да направя повече след катастрофата в събота - обясни Себ. - Не всичко винаги върви по план, но поне имаме темпо. Дори в този случай не става въпрос за моя грешка, а за спукана гума, а на таблото нямаше предупреждение за проблема.

“Беше много плашещо, тъй като инцидентът стана изведнъж. Ако това се беше случило неколкостотин метра по-рано, щяхме да излетим директно в гората. Което щеше да е по-лошият вариант за мен и навигатора ми Венсан Ланде. Но поне се отървахме невредими.”

