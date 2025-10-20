Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

  • 20 окт 2025 | 14:03
  • 1913
  • 0

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие, който се бори за девета световна титла обясни, че няма особено желание да пътува за Саудитска Арабия, където ще е финалът на сезона в WRC.

Саудитска Арабия инвестира сериозни средства, за да привлече стартове от всички големи шампионати, като вече има състезания от Формула 1, Формула Е, там се провежда рали “Дакар”, а в края на ноември ще има и надпревара от WRC.

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота
Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

ФИА и промоутърите на отделните шампионати са постоянно критикувани, че заради парите на саудитците, те участват активно в изпирането на имиджа на страната, която има сериозен проблем със спазването на човешките права.

“Не знам нищо за новото рали в Саудитска Арабия, защото не искаме да ходим там. Но може би ще трябва”, заяви Ожие след финала на рали “Централна Европа”.

Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден
Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

Френският пилот на Тойота загуби лидерството в WRC в рали “Централна Европа”, като след победата на Кале Рованпера вчера, Елфин Еванс се върна на върха на класирането, а Ожие и Рованпера са на 13 точки зад него.

“Става все по-интересно, но не можех да направя повече след катастрофата в събота - обясни Себ. - Не всичко винаги върви по план, но поне имаме темпо. Дори в този случай не става въпрос за моя грешка, а за спукана гума, а на таблото нямаше предупреждение за проблема.

“Беше много плашещо, тъй като инцидентът стана изведнъж. Ако това се беше случило неколкостотин метра по-рано, щяхме да излетим директно в гората. Което щеше да е по-лошият вариант за мен и навигатора ми Венсан Ланде. Но поне се отървахме невредими.”

Мартинс Сескс се завръща за финала на сезона в WRC
Мартинс Сескс се завръща за финала на сезона в WRC
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

  • 20 окт 2025 | 01:00
  • 5670
  • 2
Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

  • 20 окт 2025 | 00:46
  • 3595
  • 3
Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

  • 20 окт 2025 | 00:33
  • 1568
  • 0
Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

  • 20 окт 2025 | 00:19
  • 1709
  • 0
Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

  • 20 окт 2025 | 00:13
  • 1751
  • 1
Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

  • 20 окт 2025 | 00:05
  • 1456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 11798
  • 13
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 9238
  • 0
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 20101
  • 54
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 13007
  • 1
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 6297
  • 3
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 4020
  • 1