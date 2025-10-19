Популярни
Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

  19 окт 2025
  • 415
  • 0

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие си тръгна с 10 точки от рали „Централна Европа“ – 5 от първото място в Супер неделята и 5 от първото място в пауърстейджа.

Ожие катастрофира вчера в етап №10, като в предишната отсечка Кале Рованпера го свали от първото място.

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота
Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

„Направихме всичко възможно този уикенд и спасихме каквото можахме в последния ден – написа Себ в социалните мрежи. – Не съжалявам за нищо. Ралито се оказа по-сложно, отколкото ни се искаше, но това са моторните спортове, понякога трябва да се справяш с неща, които не можеш да контролираш.

„Най-важното, доволен съм, че вчерашният инцидент се размина без контузии. Рестартирахме с перфектна кола и показахме, че имаме темпо. Шампионатът ще е много напрегнат до самия финал и нямам търпение да стартираме в Япония.“

Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим
Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

След рали „Централна Европа“ Елфин Еванс се върна на върха на класирането в WRC, а Кале Рованпера и Ожие са на 13 точки от него.

Кале: Страхотно е, че се върнахме на асфалта с победа
Кале: Страхотно е, че се върнахме на асфалта с победа
 Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"
