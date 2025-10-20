Мартинс Сескс се завръща за финала на сезон в WRC

С помощта на промоутъра на Световния рали шампионат (WRC) Мартинс Сескс ще участва в рали „Саудитска Арабия“, с което ще завърши сезон 2025 между 26 и 29 ноември.

Латвиецът впечатли много в трите ралита, в които участва с Rally1 автомобил през 2024 година и успя да събере бюджет за шест ралита с М-Спорт през сезон 2025. В тях той регистрира едно шесто място на снега в Швеция, два пъти се класира осми (Естония и Финландия), а преди това имаше две 15-и место в Португалия и Гърция и едно отпадане в Сардиния.

Очакванията бяха Сескс да не стартира повече до края на сезона, но с помощта на промоутъра на WRC латвиецът успя да събере нужните финанси да се завърне в състава на М-Спорт за финалния старт за сезона в Саудитска Арабия. Състезанието, което ще бъде базирано в Джеда, ще направи своя дебют като кръг от WRC и почти сигурно именно в него ще се реши битката за световната титла.

„Много съм благодарен за подкрепата и окуражението, което ние получихме от нашите спонсори и фенове. Всички ние вярвахме, че седмото рали ще се случи и сега се насочваме към Джеда, за да направим най-много от това, което сезонът в WRC може да предложи. С липсата на възможност за предварителен тест ние ще трябва да се адаптираме към условията и да разчитаме на това, което ще научим в шейкдауна“, заяви Сескс.

Снимки: Imago