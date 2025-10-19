Популярни
  Ултрасите на Комо: Италианското първенство разтвори краката си за Пърт

Ултрасите на Комо: Италианското първенство разтвори краката си за Пърт

  19 окт 2025 | 17:15
Ултрасите на Комо продължиха своя протест срещу очакваното преместване на гостуването им на Милан през февруари в Пърт, Австралия.

Както е известно, през седмицата клубът излезе с официално изявление, в което обясни защо подкрепя този ход на Серия А. Неговите ултраси обаче веднага отговориха със своя критична позиция срещу това решение. Днес те отново изразиха своето неодобрение. В първите 15 минути на домакинската победа с 2:0 над Ювентус всички фенове по трибуните на “Джузепе Синигалия” запазиха символично мълчание в знак на протест. Най-крайните тифози на Комо стигнаха по-далеч и дори разпънаха хаплив транспарант по тази тема, използвайки игра на думи: L€ga Italiana: a gambe a-P€rth, което може да се преведе като “Италианското първенство разтвори краката си за Пърт”.

Любопитното е, че това стана, докато в ложата на стадиона бяха френските футболни легенди Арсен Венгер, Тиери Анри и Рафаел Варан, като бившият нападател е акционер на клуба, а доскорошният защитник е част от борда на директорите.

