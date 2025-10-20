Официално: Дембеле и Маркиньос се завръщат за ПСЖ при гостуването на Леверкузен

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике получи добри новини днес. За парижани официално се завръщат голямата звезда Усман Дембеле и капитана Маркиньос, които попаднаха в групата за гостуването на Леверкузен в Шампионската лига.

Носителят на "Златната топка" е извън терените от 5 септември, когато получи контузия по време на световната квалификация срещу Украйна, спечелена от Франция с 2:0 като гост. Дембеле поднови пълноценни тренировки преди няколко дни, но от треньорския щаб решиха да не рискуват здравето му и той не бе на линия за равенството 3:3 срещу Страсбург в петък. Това ще бъде първата му поява в групата на отбора след спечелването на „Златната топка“.

Маркиньос, който също пропусна мача със Страсбург, също се завръща в състава. Защитникът се възстанови от контузия в левия квадрицепс, получена при загубата с 0:1 от Марсилия на 20 септември.

Други двама от контузените - Фабиан Руис и Жоао Невеш, обаче остават извън сметките и няма да са на линия за гостуването в Германия.

Снимки: Imago