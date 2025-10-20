Манчини и Форест не се разбраха

Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини не е постигнал споразумение с Нотингам Форест, твърди журналистът Фабрицио Романо на неговата страница в X. Според източника, страните са водили активни преговори, но не са успели да се споразумеят за подробностите по договора.
Форест остана без треньор след уволнението на Анге Постекоглу, който дойде на мястото на Нуно Еспирито Санто.
Нотингам уволни Постекоглу след 39 дни начело на клуба
Манчини има сериозна визитна картичка в Премиър лийг, след като през 2012 г. детронира Манчестър Юнайтед от трона и качи там градския съперник Манчестър Сити.