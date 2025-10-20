Манчини и Форест не се разбраха

Популярни
  20 окт 2025
Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини не е постигнал споразумение с Нотингам Форест, твърди журналистът Фабрицио Романо на неговата страница в X. Според източника, страните са водили активни преговори, но не са успели да се споразумеят за подробностите по договора.

Форест остана без треньор след уволнението на Анге Постекоглу, който дойде на мястото на Нуно Еспирито Санто.

Манчини има сериозна визитна картичка в Премиър лийг, след като през 2012 г. детронира Манчестър Юнайтед от трона и качи там градския съперник Манчестър Сити.

