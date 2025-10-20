Манчини и Форест не се разбраха

Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини не е постигнал споразумение с Нотингам Форест, твърди журналистът Фабрицио Романо на неговата страница в X. Според източника, страните са водили активни преговори, но не са успели да се споразумеят за подробностите по договора.

🚨🌳 After talks in the last 24h, Roberto Mancini won’t become new Nottingham Forest manager at current stage.



Despite discussions and negotiations, Forest and Mancini have not reached an agreement. pic.twitter.com/IaoQPuTtek — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025

Форест остана без треньор след уволнението на Анге Постекоглу, който дойде на мястото на Нуно Еспирито Санто.

Манчини има сериозна визитна картичка в Премиър лийг, след като през 2012 г. детронира Манчестър Юнайтед от трона и качи там градския съперник Манчестър Сити.