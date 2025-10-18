Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам уволни Постекоглу след 39 дни начело на клуба

Нотингам уволни Постекоглу след 39 дни начело на клуба

  • 18 окт 2025 | 16:51
  • 6940
  • 3

Нотингам уволни Анге Постекоглу. Решението бе обявено 20 минути след домакинската загуба на Форест от Челси с 0:3. Бившият треньор на Селтик и Тотнъм се задържа на поста 39 дни. Това го прави мениджърът с най-кратък престой начело на клуб в историята на Висшата лига. Той бе назначен на 9 септември като наследник на Нуно Еспирито Санто и води тима в осем мача, в които записа две равенства и шест загуби.

Нотингам може да потвърди, че след серия от разочароващи резултати и представяния Анге Постекоглу е освободен от задълженията си като старши треньор. Клубът няма да прави други коментари на този етап”, се казва в изявлението на Нотингам.

Сега Форест ще търси трети мениджър през този сезон, след като уволни Нуно Еспирито Санто след първите три мача. Според “Би Би Си” Марко Силва е един от фаворитите, а бившият треньор на Бърнли и Евертън Шон Дайч е друг кандидат.

Снимки: Gettyimages

