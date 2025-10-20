Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

  • 20 окт 2025 | 00:46
  • 207
  • 0
Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

Тим шефът на Макларън Андреа Стела нарисува интересна алтернативна картина на развитието на Гран При на САЩ без присъствието на Шарл Леклер пред Ландо Норис от старта на състезанието.

„Мисля, че днес, ако на Ландо не му се налагаше да се бори през по-голямата част от състезанието с Леклер, то щеше да се получи интересна битка за победата с Верстапен – обясни Стела. – Това е позитивен резултат за нас след трудните състезания напоследък за нас.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

„Трябва да видим какво стана с Оскар. Темпото му не беше добро, но съм сигурен, че той ще е отново силен в Мексико.

Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място
Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

„Не се получи състезанието, което искахме, защото целта ни беше победата, но получихме окуражаващи резултати за останалата част на сезона.

„Знаехме, че изоставане заради това, че отпаднахме рано в спринта, но определено трябва да се справяме по-добро в изваждането на бял свят на темпото, което има колата ни.“

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм
Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 13809
  • 4
Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

  • 19 окт 2025 | 20:56
  • 635
  • 0
Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

  • 19 окт 2025 | 20:17
  • 1186
  • 0
Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

  • 19 окт 2025 | 19:47
  • 519
  • 0
Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

  • 19 окт 2025 | 19:28
  • 698
  • 0
Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 1643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 152618
  • 388
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 25911
  • 38
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 94247
  • 277
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 54666
  • 121
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 50457
  • 17
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 13809
  • 4