Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

Тим шефът на Макларън Андреа Стела нарисува интересна алтернативна картина на развитието на Гран При на САЩ без присъствието на Шарл Леклер пред Ландо Норис от старта на състезанието.

„Мисля, че днес, ако на Ландо не му се налагаше да се бори през по-голямата част от състезанието с Леклер, то щеше да се получи интересна битка за победата с Верстапен – обясни Стела. – Това е позитивен резултат за нас след трудните състезания напоследък за нас.

„Трябва да видим какво стана с Оскар. Темпото му не беше добро, но съм сигурен, че той ще е отново силен в Мексико.

„Не се получи състезанието, което искахме, защото целта ни беше победата, но получихме окуражаващи резултати за останалата част на сезона.

„Знаехме, че изоставане заради това, че отпаднахме рано в спринта, но определено трябва да се справяме по-добро в изваждането на бял свят на темпото, което има колата ни.“

