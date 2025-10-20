Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

  • 20 окт 2025 | 00:33
  • 194
  • 0
Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

Лидерът в класирането Оскар Пиастри отново загуби част от аванса си, завърши пети и призна, че този състезателен уикенд е бил труден за него.

„Днес доброто състезателно темпо можеше да ме спаси от изоставането в квалификацията, но при мен това темпо липсваше – обясни Пиастри след финала в Остин. – Трябва да поработим върху това, като изключим Баку, това беше първият разочароваш уикенд за нас. Но въпреки проблемите, пак взехме нелоши точки.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

„Трябва да проверим какво можем да направим с колата, за да се върнем в челото. Трудно ми е да вляза в ритъм, тук се видя много ясно, за разлика от другите писти, на които вече бяхме.

„Не мисля, че в Макларън ще има първи и втори пилот. Все още разликата между нас е много малка, но ние искаме шанс да се борим за титлата, защото го заслужаваме. Трудно е сега тимът да предпочете единия си пилот пред другия.“

Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място
Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 13806
  • 4
Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

  • 19 окт 2025 | 20:56
  • 635
  • 0
Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

  • 19 окт 2025 | 20:17
  • 1186
  • 0
Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

  • 19 окт 2025 | 19:47
  • 519
  • 0
Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

  • 19 окт 2025 | 19:28
  • 698
  • 0
Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 1643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 152612
  • 388
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 25906
  • 38
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 94246
  • 277
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 54665
  • 121
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 50455
  • 17
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 13806
  • 4