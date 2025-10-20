Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

Лидерът в класирането Оскар Пиастри отново загуби част от аванса си, завърши пети и призна, че този състезателен уикенд е бил труден за него.

„Днес доброто състезателно темпо можеше да ме спаси от изоставането в квалификацията, но при мен това темпо липсваше – обясни Пиастри след финала в Остин. – Трябва да поработим върху това, като изключим Баку, това беше първият разочароваш уикенд за нас. Но въпреки проблемите, пак взехме нелоши точки.

„Трябва да проверим какво можем да направим с колата, за да се върнем в челото. Трудно ми е да вляза в ритъм, тук се видя много ясно, за разлика от другите писти, на които вече бяхме.

„Не мисля, че в Макларън ще има първи и втори пилот. Все още разликата между нас е много малка, но ние искаме шанс да се борим за титлата, защото го заслужаваме. Трудно е сега тимът да предпочете единия си пилот пред другия.“

