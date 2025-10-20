Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис затрупа с похвали Макс Верстапен след победата му в Гран При на САЩ, която го доближи на 40 точки от лидера в класирането Оскар Пиастри.

„Макс пилотира на невероятно ниво. Трябва да признаем, че сме свидетели на нещо необикновено и тази промяна в представянето е резултат от усилията на целия тим“, обясни Мекис.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

„Нашият отбор знае какво да прави, всички обичат състезанията, ние поемаме рискове, оставаме фокусиране и се справяме с напрежението. Ще научим всичко важно от този уикенд и ще се опитаме да направим най-добрата кола за Мексико. Да видим какво ще стане там.“

Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

Снимки: Gettyimages