Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

  • 19 окт 2025 | 15:47
С второто си място в рали „Централна Европа“ Елфин Еванс си върна лидерската позиция в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC).

Преди финалните два кръга за сезона в Япония и Саудитска Арабия пилотът на Тойота води с актив от 247 точки и аванс от 13 пункта пред Себастиен Ожие, който след отпадането си в събота събра максималните 10 точки в неделя. Трети с равен актив с този на осемкратния световен шампион е победителят в рали „Централна Европа“ Кале Рованпера.

Класиране при пилотите в WRC след рали „Централна Европа“:

  1. Елфин Еванс – 247 точки

  2. Себастиен Ожие* – 234

  3. Кале Рованпера – 234

  4. Ой Танака – 197

  5. Тиери Нювил – 166

  6. Такамото Кацута – 110

  7. Адриен Фурмо – 96

  8. Сами Паяри – 79

  9. Оливър Солберг** – 64

  10. Джошуа Макърлийн – 26

  11. Грегоар Мюнстер – 25

  12. Мартинс Сескс* – 16

  13. Йоан Росел*** – 16

  14. Гас Грийнсмит*** – 14

  15. Николай Грязин*** – 10

  16. Ян Соланс*** – 6

  17. Жордан Сердеридис* – 4

  18. Кайетан Кайетанович*** – 3

  19. Фабрицио Салдивар*** – 3

  20. Алехандро Качон*** – 3

  21. Ян Черни*** – 2

  22. Роберто Дапра*** – 2

  23. Филип Мареш*** – 1

  24. Роопе Корхонен*** – 1

  25. Рик Камий*** – 1

  26. Лоренцо Бертели* – 0

  27. Диого Салви* – 0

  28. Лаури Йоона*** – 0

  29. Роберт Вирвес*** – 0

  30. Алберто Елер* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2 със старт и в Rally1
***Пилот от WRC2

Снимки: Sportal.bg

