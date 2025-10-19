Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

С второто си място в рали „Централна Европа“ Елфин Еванс си върна лидерската позиция в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC).

Преди финалните два кръга за сезона в Япония и Саудитска Арабия пилотът на Тойота води с актив от 247 точки и аванс от 13 пункта пред Себастиен Ожие, който след отпадането си в събота събра максималните 10 точки в неделя. Трети с равен актив с този на осемкратния световен шампион е победителят в рали „Централна Европа“ Кале Рованпера.

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

Класиране при пилотите в WRC след рали „Централна Европа“:

Елфин Еванс – 247 точки Себастиен Ожие* – 234 Кале Рованпера – 234 Ой Танака – 197 Тиери Нювил – 166 Такамото Кацута – 110 Адриен Фурмо – 96 Сами Паяри – 79 Оливър Солберг** – 64 Джошуа Макърлийн – 26 Грегоар Мюнстер – 25 Мартинс Сескс* – 16 Йоан Росел*** – 16 Гас Грийнсмит*** – 14 Николай Грязин*** – 10 Ян Соланс*** – 6 Жордан Сердеридис* – 4 Кайетан Кайетанович*** – 3 Фабрицио Салдивар*** – 3 Алехандро Качон*** – 3 Ян Черни*** – 2 Роберто Дапра*** – 2 Филип Мареш*** – 1 Роопе Корхонен*** – 1 Рик Камий*** – 1 Лоренцо Бертели* – 0 Диого Салви* – 0 Лаури Йоона*** – 0 Роберт Вирвес*** – 0 Алберто Елер* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1

**Пилот от WRC2 със старт и в Rally1

***Пилот от WRC2

Снимки: Sportal.bg