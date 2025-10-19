С второто си място в рали „Централна Европа“ Елфин Еванс си върна лидерската позиция в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC).
Преди финалните два кръга за сезона в Япония и Саудитска Арабия пилотът на Тойота води с актив от 247 точки и аванс от 13 пункта пред Себастиен Ожие, който след отпадането си в събота събра максималните 10 точки в неделя. Трети с равен актив с този на осемкратния световен шампион е победителят в рали „Централна Европа“ Кале Рованпера.
Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота
Класиране при пилотите в WRC след рали „Централна Европа“:
Елфин Еванс – 247 точки
Себастиен Ожие* – 234
Кале Рованпера – 234
Ой Танака – 197
Тиери Нювил – 166
Такамото Кацута – 110
Адриен Фурмо – 96
Сами Паяри – 79
Оливър Солберг** – 64
Джошуа Макърлийн – 26
Грегоар Мюнстер – 25
Мартинс Сескс* – 16
Йоан Росел*** – 16
Гас Грийнсмит*** – 14
Николай Грязин*** – 10
Ян Соланс*** – 6
Жордан Сердеридис* – 4
Кайетан Кайетанович*** – 3
Фабрицио Салдивар*** – 3
Алехандро Качон*** – 3
Ян Черни*** – 2
Роберто Дапра*** – 2
Филип Мареш*** – 1
Роопе Корхонен*** – 1
Рик Камий*** – 1
Лоренцо Бертели* – 0
Диого Салви* – 0
Лаури Йоона*** – 0
Роберт Вирвес*** – 0
Алберто Елер* – 0
*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2 със старт и в Rally1
***Пилот от WRC2
Снимки: Sportal.bg