Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

Световният рали шампион Тиери Нювил отпадна днес от рали „Централна Европа“, след като катастрофира в първата отсечка за деня, която трябваше да бъде отменана заради инцидента.

Но белгиецът заяви, че и без катастрофата, не е бил сигурен дали ще успее да стигне до финала на 12-я кръг от Световния рали шампионат.

Нювил и навигаторът му Мартин Видаге катастрофира на влизането в един мост, който свързва Австрия и Германия, като се удариха в стената на моста и запушиха пътя.

„Честно казано, не знам дали щяхме да стигнем до финала, тъй като имахме проблеми с двигателя – обясни Нювил пред Dirtfish. – По отношение на резултата това не променя много нещата, но щеше да е хубаво да покараме повече днес.“

Нювил потвърди, че за рали „Япония“ ще получи нов двигател. Съотборникът му Ойт Танак отпадна в Чили заради повреда в двигателя, беше изваден от списъка с пилоти, борещи се за точки за конструкторите и получи нов мотор за рали „Централна Европа“.

