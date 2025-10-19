Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

  • 19 окт 2025 | 19:47
  • 248
  • 0

Световният рали шампион Тиери Нювил отпадна днес от рали „Централна Европа“, след като катастрофира в първата отсечка за деня, която трябваше да бъде отменана заради инцидента.

Но белгиецът заяви, че и без катастрофата, не е бил сигурен дали ще успее да стигне до финала на 12-я кръг от Световния рали шампионат.

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота
Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

Нювил и навигаторът му Мартин Видаге катастрофира на влизането в един мост, който свързва Австрия и Германия, като се удариха в стената на моста и запушиха пътя.

„Честно казано, не знам дали щяхме да стигнем до финала, тъй като имахме проблеми с двигателя – обясни Нювил пред Dirtfish. – По отношение на резултата това не променя много нещата, но щеше да е хубаво да покараме повече днес.“

Кале: Страхотно е, че се върнахме на асфалта с победа
Кале: Страхотно е, че се върнахме на асфалта с победа

Нювил потвърди, че за рали „Япония“ ще получи нов двигател. Съотборникът му Ойт Танак отпадна в Чили заради повреда в двигателя, беше изваден от списъка с пилоти, борещи се за точки за конструкторите и получи нов мотор за рали „Централна Европа“.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

  • 19 окт 2025 | 15:47
  • 1091
  • 0
Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

  • 19 окт 2025 | 15:41
  • 3302
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

  • 19 окт 2025 | 08:09
  • 1603
  • 0
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 15998
  • 1
Раул Фернандес затвори устите на критиците си с брилянтна първа победа в MotoGP

Раул Фернандес затвори устите на критиците си с брилянтна първа победа в MotoGP

  • 19 окт 2025 | 07:45
  • 5613
  • 0
Домакинска радост в Гран При на Австралия в Moto2

Домакинска радост в Гран При на Австралия в Moto2

  • 19 окт 2025 | 06:01
  • 2002
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 125155
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 6946
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79573
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 24986
  • 66
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18792
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9918
  • 2