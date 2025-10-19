Кале: Страхотно е, че се върнахме на асфалта с победа

Двукратният световен шампион Кале Рованпера записа днес третата си победа за сезон 2025 в WRC и №18 в кариерата му в първенството на планетата.

„Страхотно е да се завърнем на асфалта с победа, наистина добър уикенд за нас – заяви след финала Кале, който спомогна за деветата световна титла на Тойота при конструкторите. – Темпото ни беше добро и свършихме отлична работа.

„Поздравления за всички в тима за титлата. Ясно е, че най-добрият отбор доминира, ние сме супер добри като отбор. Амбициран съм да спечеля титлата при пилотите, с тази победа увеличаваме шансовете си. Няма да е лесно, но ще опитаме да продължим така.“

След 12 от общо 14 кръга Рованпера и Себастиен Ожие са на 13 точки от завърналия се на върха в класирането Елфин Еванс, а Кале донесе първата победа на Тойота в рали „Централна Европа“.

