Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макларън е далеч от решението Пиастри да стане пилот №1

Макларън е далеч от решението Пиастри да стане пилот №1

  • 19 окт 2025 | 18:31
  • 222
  • 0

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела заяви, че тимът е „далеч“ от това даде на Оскар Пиастри статут на първи пилот за сметка на съотборника му Ландо Норис.

До завръщането на Макс Верстапен в челото с две победи в последните три състезания битката за титлата изглеждаше като двубой между пилотите на Макларън. А в Остин Макс беше допълнително улеснен от двойното отпадане на пилотите на Макларън в първата обиколка в спринта, който той спечели.

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Така Макс е вече на 55 точки зад Пиастри и на 33 от Норис, но в Макларън нямат намерение да посочват първи и втори пилот за последните състезания за годината.

„Ние постоянно преглеждаме подхода си, но сме далеч от състоянието, при което да дадем приоритет на единия ни пилот пред другия, особено докато и двамата ни пилоти имат реален шанс за титлата – обясни Стела в Остин. – Ние искаме да се състезаваме така. Искаме битката да остане честна, искаме равни възможности за двамата ни пилоти. Това е ситуацията в момента.“

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ
Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Стела допълни, че за Макларън цел №1 остава това новият световен шампион да пилот на тима.

„Кой обаче ще е от нашите пилоти? Тимът иска Оскар и Ландо да могат да преследват титлата докато има смисъл в това и докато има смисъл да не даваме приоритет на единия ни пилот“, допълни италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Централна Европа"

  • 19 окт 2025 | 15:47
  • 960
  • 0
Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

Рованпера спечели рали „Централна Европа“, титла за Тойота

  • 19 окт 2025 | 15:41
  • 3066
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австралия

  • 19 окт 2025 | 08:09
  • 1565
  • 0
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 15499
  • 1
Раул Фернандес затвори устите на критиците си с брилянтна първа победа в MotoGP

Раул Фернандес затвори устите на критиците си с брилянтна първа победа в MotoGP

  • 19 окт 2025 | 07:45
  • 5562
  • 0
Домакинска радост в Гран При на Австралия в Moto2

Домакинска радост в Гран При на Австралия в Moto2

  • 19 окт 2025 | 06:01
  • 1980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 18:50
  • 68675
  • 124
Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 18:48
  • 1841
  • 0
11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

  • 19 окт 2025 | 18:53
  • 493
  • 0
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 70305
  • 260
Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 8984
  • 14
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 23762
  • 9