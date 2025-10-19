Макларън е далеч от решението Пиастри да стане пилот №1

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела заяви, че тимът е „далеч“ от това даде на Оскар Пиастри статут на първи пилот за сметка на съотборника му Ландо Норис.

До завръщането на Макс Верстапен в челото с две победи в последните три състезания битката за титлата изглеждаше като двубой между пилотите на Макларън. А в Остин Макс беше допълнително улеснен от двойното отпадане на пилотите на Макларън в първата обиколка в спринта, който той спечели.

Така Макс е вече на 55 точки зад Пиастри и на 33 от Норис, но в Макларън нямат намерение да посочват първи и втори пилот за последните състезания за годината.

„Ние постоянно преглеждаме подхода си, но сме далеч от състоянието, при което да дадем приоритет на единия ни пилот пред другия, особено докато и двамата ни пилоти имат реален шанс за титлата – обясни Стела в Остин. – Ние искаме да се състезаваме така. Искаме битката да остане честна, искаме равни възможности за двамата ни пилоти. Това е ситуацията в момента.“

Стела допълни, че за Макларън цел №1 остава това новият световен шампион да пилот на тима.

„Кой обаче ще е от нашите пилоти? Тимът иска Оскар и Ландо да могат да преследват титлата докато има смисъл в това и докато има смисъл да не даваме приоритет на единия ни пилот“, допълни италианецът.

Снимки: Imago