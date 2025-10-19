Верстапен с нов шанс да се доближи до пилотите на Макларън в битката за титлата

Макс Верстапен ще има нов шанс да се доближи до пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис по време на днешната Гран При на САЩ, в която световният шампион ще стартира от полпозишъна.

Нидерландецът вече записа една победа през този уикенд, след като спечели вчерашния спринт, в който Пиастри и Норис отпаднаха още в първия завой. Така Верстапен има навакса максималните осем точки, а днес пилотът на Ред Бул ще се опита да продължи със своя напредък.

Той стартира в Гран При на Италия в началото на септември, а от състезанието на „Монца“ насам Верстапен е съкратил общо 49 точки от изоставането си спрямо лидера в генералното класиране Пиастри. Така преди днешния старт австралиецът оглавява подреждането с актив от 336 пункта и преднина от 22 пред Норис, а Верстапен е на още 33 зад британеца.

Именно Норис ще прави компания на световния шампион на първата редица на „Пистата на Америките“ днес, а зад тях от втория ред ще потеглят Шарл Леклер и победителят в състезанието в Сингапур преди две седмици Джордж Ръсел. Най-успешният пилот в Остин Люис Хамилтън ще потегли от петото място преди Пиастри, който направи доста слаба квалификация, в която остана едва шести. Топ 10 на стартовата решетка на „Пистата на Америките“ ще допълнят Андреа Кими Антонели, Оливър Беарман, Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо.

Състезанието за Гран При на САЩ, 19-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 22:00 часа българско време тази вечер и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

