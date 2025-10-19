Доктор Марко: Макс загуби интерес, когато бяхме неконкурентоспособни

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко разкри след квалификацията за Гран При на САЩ, че Макс Верстапен за бил загубил интерес към Формула 1, когато Биковете не бяха конкурентоспособни по-рано през сезон 2025.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

От Гран При на Италия насам обаче Верстапен и Ред Бул напомнят на онази добре смазана машина, която беше почти непобедима през последните години. А по думите на доктор Марко това плюс успехите на четирикратния шампион в GT състезанията на „Нюрбургринг“ го е мотивирало допълнително, което се вижда и от неговото каране.

Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

„В един момент, когато бяхме неконкурентоспособни, бих казал, че загуби малко интерес. Той се интересуваше повече от състезанията с GT коли, така че, за да го държа в добро настроение, аз говорех за „Нюрбургринг“ и подобни неща.



„Но сега, когато колата работи, а и с неговите успехи на „Нюрбургринг“, бих казал, че две десети идват само от него, защото той е много мотивиран. Той се наслаждава, не го чувате да вика, усмихнат е, от това има нужда. Твърде рано е да кажем дали се е върнал в битката за титлата, но този уикенд изглежда обещаващ“, заяви доктор Марко пред Sky Sports F1.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages