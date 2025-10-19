Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко: Макс загуби интерес, когато бяхме неконкурентоспособни

Доктор Марко: Макс загуби интерес, когато бяхме неконкурентоспособни

  • 19 окт 2025 | 02:14
  • 274
  • 0
Доктор Марко: Макс загуби интерес, когато бяхме неконкурентоспособни

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко разкри след квалификацията за Гран При на САЩ, че Макс Верстапен за бил загубил интерес към Формула 1, когато Биковете не бяха конкурентоспособни по-рано през сезон 2025.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ
Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

От Гран При на Италия насам обаче Верстапен и Ред Бул напомнят на онази добре смазана машина, която беше почти непобедима през последните години. А по думите на доктор Марко това плюс успехите на четирикратния шампион в GT състезанията на „Нюрбургринг“ го е мотивирало допълнително, което се вижда и от неговото каране.

Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно
Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

„В един момент, когато бяхме неконкурентоспособни, бих казал, че загуби малко интерес. Той се интересуваше повече от състезанията с GT коли, така че, за да го държа в добро настроение, аз говорех за „Нюрбургринг“ и подобни неща.

„Но сега, когато колата работи, а и с неговите успехи на „Нюрбургринг“, бих казал, че две десети идват само от него, защото той е много мотивиран. Той се наслаждава, не го чувате да вика, усмихнат е, от това има нужда. Твърде рано е да кажем дали се е върнал в битката за титлата, но този уикенд изглежда обещаващ“, заяви доктор Марко пред Sky Sports F1.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

  • 18 окт 2025 | 22:07
  • 1029
  • 0
Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 834
  • 0
Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

  • 18 окт 2025 | 21:12
  • 1131
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:10
  • 1641
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:09
  • 1005
  • 0
Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

  • 18 окт 2025 | 21:03
  • 805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 1878
  • 2
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 55583
  • 203
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 38594
  • 18
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 49750
  • 131
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 20540
  • 16
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 14134
  • 18