Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

  • 19 окт 2025 | 01:52
  • 79
  • 0
Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

Макс Верстапен продължи с доминацията си на уикенда за Гран При на САЩ и в квалификацията, в която той беше просто феноменален и напълно заслужено грабна полпозишъна за дългото състезание на „Пистата на Америките“.

След края на сесията световният шампион обясни, че чистите обиколки на американското трасе са доста сложно нещо, особено в условия като днешните с високи температури и силен вятър. Той също така коментира и объркване в края на квалификацията, което не му позволи да направи финалната си летяща обиколка, която впоследствие се оказа и ненужна.

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ
Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

„Беше добре. Мисля, че колата беше силна във всеки един сегмент. Да направиш една чиста обиколка тук е доста сложно. Много е горещо, а и вятърът е доста силен, с попътния вятър в първия сектор става много предизвикателно.

„Първата обиколка в Q3 беше добра, успях да подобря с малко времето си от Q2. За нещастие аз не успях да направя последната си обиколка. Стана объркване с подготвителната обиколка, но за щастие нямахме нужда от втория летящ тур“, каза Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

Андреа Стела: Изненадващо е, че опитни пилоти не действаха по-разумно

  • 18 окт 2025 | 22:07
  • 975
  • 0
Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

Карлос Сайнц: Цяла година имаме това темпо, просто сега имаме и късмет

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 811
  • 0
Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

Ръсел: Трябваше да атакувам Верстапен

  • 18 окт 2025 | 21:12
  • 1105
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:10
  • 1590
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 21:09
  • 944
  • 0
Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

Верстапен: Трябва ни по-добро състезателно темпо

  • 18 окт 2025 | 21:03
  • 787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 01:19
  • 955
  • 2
Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 54660
  • 193
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 37636
  • 16
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 48739
  • 128
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 19838
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 13502
  • 18