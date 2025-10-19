Верстапен: Да направиш чиста обиколка тук е доста сложно

Макс Верстапен продължи с доминацията си на уикенда за Гран При на САЩ и в квалификацията, в която той беше просто феноменален и напълно заслужено грабна полпозишъна за дългото състезание на „Пистата на Америките“.

HE'S DONE IT AGAIN! 💪 MAX IS ON POLE POSITION IN AUSTIN! 🇺🇸#F1 || @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/7fqTwJSbCj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2025

След края на сесията световният шампион обясни, че чистите обиколки на американското трасе са доста сложно нещо, особено в условия като днешните с високи температури и силен вятър. Той също така коментира и объркване в края на квалификацията, което не му позволи да направи финалната си летяща обиколка, която впоследствие се оказа и ненужна.

„Беше добре. Мисля, че колата беше силна във всеки един сегмент. Да направиш една чиста обиколка тук е доста сложно. Много е горещо, а и вятърът е доста силен, с попътния вятър в първия сектор става много предизвикателно.



„Първата обиколка в Q3 беше добра, успях да подобря с малко времето си от Q2. За нещастие аз не успях да направя последната си обиколка. Стана объркване с подготвителната обиколка, но за щастие нямахме нужда от втория летящ тур“, каза Верстапен.

