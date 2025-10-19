Популярни
Олимпия и Йеленкович изпуснаха лидера Целье

  • 19 окт 2025 | 00:34
Олимпия и Йеленкович изпуснаха лидера Целье

Отборите на Целье и Олимпия (Любляна) направиха нулево реми в дербито помежду си от 12-ия кръг на първенството на Словения. Цял мач за гостите записа българинът Велко Йеленкович, който се представи на ниво и помогна на тима си да не допусне гол срещу лидера в класирането.

Олимпия дори може да съжалява, че не си тръгна с трите точки от това гостуване, тъй като успя да отбележи гол, дело на Иван Дурдов в 60-ата минута, но той бе отменен заради засада.

Все пак съставът от Любляна може да се похвали, че спря победната серия на своя съперник и запази поне малко интригата в битката за титлата.

Целье обаче остава едноличен лидер в класирането с 32 точки и сериозна преднина от 12 пред втория Марибор, който обаче е с мач по-малко.

Олимпия заема 3-тото място с 18 точки в актива си до момента.

