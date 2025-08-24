Два отменени гола попречиха на Олимпия и Йеленкович за успех като гост

Популярни
ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
Отборите на Приморие и Олимпия (Любляна) не се победиха в сблъсъка помежду си от 6-ия кръг на първенството на Словения. Българският защитник Велко Йеленкович бе титуляр за гостите и записа пълни 90 минути.

Фортуна не бе на страната на Олимпия в този мач, като на два пъти голове на състава от Любляна бяха отменени.

Все пак гостите успяха да поведат в края на първото полувреме с попадение на Диого Пинто от дузпа в 45-ата минута.

През втората част обаче Приморие възстанови равенството чрез Роджър Мурийо в 49-ата минута и този резултат се запази до края.

Този резултат остави Олимпия на 4-тото място в таблицата с 10 точки. Приморие пък е на 9-ата позиция с 4 точки. Водач е Целье с 15 точки.

