  Йеленкович и Олимпия с неприятен обрат преди първия плейоф в Европа

Йеленкович и Олимпия с неприятен обрат преди първия плейоф в Европа

  • 18 авг 2025 | 01:59
  • 91
  • 0
Йеленкович и Олимпия с неприятен обрат преди първия плейоф в Европа

Роденият в Нови Сад защитник с български паспорт Велко Йеленкович изигра цял мач при загубата на клубния си Олимпия (Любляна) с 1:3 от тима на Копер в срещата от 5-ия кръг на Първа лига на Словения. Познато лице от българските терени присъстваше и от другата страна на терена. Това бе старши треньорът на КоперСлавиша Стоянович, който през последното десетилетие двукратно водеше 26-кратния ни шампион Левски.

Поражението смъкна Йеленкович и компания до 4-ото място, докато съперникът им се изкачи на 2-рата позиция във временното класиране.

Иначе домакините от Любляна започнаха по-добре мача и поведоха в 19-ата минута с гол на Иван Дурдов. Те дори задържаха преднината си дълго след почивката, но в заключителните двайсетина минути на двубоя се пропукаха и допуснаха пълен обрат.

Първо, Ахмед Сидибе изравни в 71-вата минута, а в 88-ата Ахмет Мухамедбегович си вкара злощастен автогол, който прати Копер напред. Крайният резултат беше оформен от Томи Юрич в 1-вата минута от добавеното време.

Загубата идва само три дни преди първия плейоф за влизане в основната схема на Лигата на конференциите, в който Олимпия ще срещне арменския Ноа.

