Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

Роденият в Нови Сад футболист с български паспорт Велко Йеленкович се разписа при победата с 4:2 на клубния си Олимпия (Любляна) срещу тима на Егнатия от Албания в срещата-реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Първият мач завърши при нулево равенство, което означава, че словенците продължават напред към плейофите за влизане в основната схема на третия по сила турнир на УЕФА.

ZMAGA! ZMAJI SO V PLAY-OFFU! 💚



Egnatia 2-4 Olimpija



⚽️ Jelenković (32'), Marin (78'), Durdov (99'), Blanco (109')#UefaEuropaConferenceLeagueQualifiers | #ZelenoSrce 💚 pic.twitter.com/g0xjmcu5qP — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 14, 2025

Самият Йеленкович беше сред титулярите в двубоя, като остана на терена до последния съдийски сигнал.

Реги Лушкия даде аванс на домакините от Егнатия в 6-ата минута, а в 32-рата Йеленкович изравни. В 78-ата минута гостите от Олимпия направиха важна крачка към победата с попадението на Антонио Марин, а в 81-вата вече се видяха крайни победители след червения картон на Мохамед Яхая. Реги Лушкия обаче избухна с ново попадение в 86-ата минута и прати срещата в две продължения по 15 минути.

Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

Там играчите от Любляна продължиха с натиска и той им се отплати, като през двете допълнителни части те успяха да отбележат два нови гола. Първо в 99-ата минута Иван Дурдов върна предимството на Йеленкович и компания, а в 107-ата Алекс Бланко оформи крайния резултат.

До края албанците не успяха да се върнат отново в двубоя и гостите от Словения се поздравиха с успеха. В спор за влизане в основната схема на турнира Олимпия (Любляна) ще играе с арменския Ноа, който стартира европейската си кампания от първия предварителен кръг на Шампионската лига, където отстрани Будучност от Черна гора, но след това отпадна от унгарския Ференцварош, а от Лига Европа ги изхвърли гибралтарският Линкълн Ред Импс. Мачовете са на 21-ви и 28-и август.