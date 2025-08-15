Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Олимпия (Любляна)
  3. Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

  • 15 авг 2025 | 00:47
  • 237
  • 0
Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

Роденият в Нови Сад футболист с български паспорт Велко Йеленкович се разписа при победата с 4:2 на клубния си Олимпия (Любляна) срещу тима на Егнатия от Албания в срещата-реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Първият мач завърши при нулево равенство, което означава, че словенците продължават напред към плейофите за влизане в основната схема на третия по сила турнир на УЕФА.

Самият Йеленкович беше сред титулярите в двубоя, като остана на терена до последния съдийски сигнал.

Реги Лушкия даде аванс на домакините от Егнатия в 6-ата минута, а в 32-рата Йеленкович изравни. В 78-ата минута гостите от Олимпия направиха важна крачка към победата с попадението на Антонио Марин, а в 81-вата вече се видяха крайни победители след червения картон на Мохамед Яхая. Реги Лушкия обаче избухна с ново попадение в 86-ата минута и прати срещата в две продължения по 15 минути.

Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите
Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

Там играчите от Любляна продължиха с натиска и той им се отплати, като през двете допълнителни части те успяха да отбележат два нови гола. Първо в 99-ата минута Иван Дурдов върна предимството на Йеленкович и компания, а в 107-ата Алекс Бланко оформи крайния резултат.

До края албанците не успяха да се върнат отново в двубоя и гостите от Словения се поздравиха с успеха. В спор за влизане в основната схема на турнира Олимпия (Любляна) ще играе с арменския Ноа, който стартира европейската си кампания от първия предварителен кръг на Шампионската лига, където отстрани Будучност от Черна гора, но след това отпадна от унгарския Ференцварош, а от Лига Европа ги изхвърли гибралтарският Линкълн Ред Импс. Мачовете са на 21-ви и 28-и август.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

Халф на Ювентус ще пропусне началото на сезона в Серия "А"

  • 14 авг 2025 | 19:42
  • 1921
  • 0
Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
  • 3620
  • 1
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

  • 14 авг 2025 | 19:19
  • 1790
  • 0
Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

  • 15 авг 2025 | 00:45
  • 15501
  • 0
Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

Рома отправи оферта за Санчо, Интер може да финансира две сделки на “вълците”

  • 14 авг 2025 | 18:46
  • 6756
  • 0
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

  • 14 авг 2025 | 18:26
  • 1464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 150188
  • 620
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 76623
  • 82
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 43528
  • 48
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 14882
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 14102
  • 31
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 5714
  • 3