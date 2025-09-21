Йеленкович и Олимпия изостанаха от зона “Европа”

Българинът Велко Йеленкович изигра цял мач при загубата на клубния си Олимпия (Любляна) с 1:2 от тима на НК Браво в срещата от 9-ия кръг на словенската Първа Лига. Поражението остави столичния тим на 4 точки от третото място, което дава право на участие в пресяквите на Лигата на конференциите.

Йеленкович за съжаление не успя да се разпиша, а вместо него попадението за Олимпия реализира Антонио Марин в 4-ата минута. След това домакините се пропукаха и още до края на първото полувреме допуснаха пълен обрат. В 28-ата минута Мартин Пекар изравни, като същият играч оформи крайния резултат във 2-рата минута на добавеното време на първата част.