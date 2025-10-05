Левски 2007 взе съседското дерби

Популярни
  • 5 окт 2025 | 01:04
  • 115
  • 0
Едноименният тим на град Левски спечели като гост с 2:0 срещу Ювентус (Малчика). Съседското дерби е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Стана доста интригуващ двубой, а домакините трябва да съжаляват, че не взеха поне точка. Съперникът им започна по-добре. Александър Георгиев подаде, а Ерик Караджов откри резултата с глава в 10-ата минута. След 120 секунди Атанас Петров шутира и след рикошет в крака на Валентин Антонов от Ювентус стана 0:2. В друга ситуация, Караджов премина и вратаря, но насочи топката в гредата. След 15-ата минута домакините доминираха, но до почивката не се случи нищо интересно. В 18-ата минута Атанас Петров и Любомир Йозов от Ювентус се спречкаха и съдията ги отстрани с червени картони.  Малко след нея Мартин Милков стреля, топката се отби в двете гредите. Левскарите пък вече разчитаха на контраатаки. Пред вратата им пропуски направиха влезлия като резерва Диян Ничев и Ивайло Дюлгеров, а Милков отправи два удара.

