Венцеслав Иванов: Искаме победата

Утре Ком (Берковица) приема едноименния тим на град Левски. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„Надявам се футболистите ни да се възстановят напълно. Много сили изразходваха в мача за купата на България. Въпросния двубой беше бонус. Оставихме добри впечатления у феновете ни. Жалко, че не успяхме да ги зарадваме с победа. Предстоящата среща е изключително важна, защото приоритет ни е първенството. Искаме победата и ще направим възможното да я постигнем“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

Снимка: ФК Ком Берковица - фейсбук