Локомотив (Мездра) с категоричен успех

Локомотив (Мездра) надигра в град Левски, едноименния тим с 3:0. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига. Футболистите на Николай Нинов пропиляха още дузина положения за гол. Една от причините беше вратаря на Левски Мартин Колев, който предотврати с намесите си няколко гола. Валдемар Лашков откри резултата в средата на първото полувреме. Сергей Георгиев удвои в 70-ата минута, след като беше изведен срещу Колев от Николай Николов. Четвърт час по-късно, влезлият като резерва Иван Аспарухов реализира третия гол. Сергей Георгиев и съотборника му Кристиан Грозданов се отличиха с няколко пропуска.